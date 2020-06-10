В Воронеже задержали полицейского, сбившего трех человек на тротуаре

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи задержали 24-летнего сотрудника полиции, который вечером во вторник сбил на тротуаре в Воронеже трех человек. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по Воронежской области.

"В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Во вторник около 19:20 мск в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской полицейский за рулем автомобиля Toyota выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них от полученных травм умер на месте, двух женщин в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы "Электроника".