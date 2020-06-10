Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий", - сказал источник. Он уточнил, что вопрос с назначением необходимых экспертиз будет решаться в рамках расследования дела. "На данный момент установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также выявлены следы наркотических веществ. Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по делу планируется назначить и техническую экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.

9 июня Ефремов был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.