На Ставрополье возбудили дело о скрытом захоронении зараженных африканской чумой свиней

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Руководитель районной станции по борьбе с болезнями животных в Ставропольском крае подозревается в пособничестве в умерщвлении и скрытном захоронении 928 голов свиней, зараженных африканской чумой. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении начальника Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Пособничество в нарушении ветеринарных правил") и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в сентябре 2019 года начальник станции оказал пособничество в нарушении руководством СПК "Колхоз "Терновский" ветеринарных правил, которое выразилось в умерщвлении и скрытном захоронении 928 голов свиней, зараженных инфекционным заболеванием - африканской чумой свиней. Как отмечается, это повлекло вынужденную остановку производственного процесса в одном из мясоперерабатывающих предприятий, куда поставлялось свинопоголовье из этого СПК, по причине введенного правительством края карантина.

Ущерб для предприятия составил свыше 42 млн рублей, а для бюджета Ставропольского края - свыше 6 млн рублей, выплаченных при изъятии продуктов животноводства на мясоперерабатывающем предприятии, уточнили в следственном управлении.

Как отмечается, решение о возбуждении тоэго уголовного дела следователь принял по результатам рассмотрения материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Сейчас следствием проводятся допросы, обыски и выемки документации, а также иные следственные и процессуальные действия по сбору доказательственной базы.