В Архангельской области возбудили дело из-за оправдания терроризма в социальной сети

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Архангельской области из-за публичного оправдания терроризма в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ в среду.

"49-летний житель поселка Вычегодский города Котласа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет"). По данному факту следственными органами РУ ФСБ РФ по области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 31 октября 2018 года по 3 ноября 2018 года подозреваемый на странице "ВКонтакте" заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Как отметили в пресс-службе, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.