В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская полиция официально опровергла информацию о том, что актер Михаил Ефремов был в машине не один в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах, о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

В главке полиции подчеркнули, что "в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров". Эти сведения подтверждаются показаниями очевидцев.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что в автомобиле Ефремова также находился актер Иван Стебунов. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один, пассажиров рядом не было.