Директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель задержаны по делу об аварии в Норильске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов задержаны по делу о разливе более 21 тыс. кубометров дизельного топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, зная, что с 2018 года резервуар хранения требовал капремонта и не соответствовал требованиям промышленной безопасности, его продолжили эксплуатировать, что привело к аварии.

"Сегодня указанные лица задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия). В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.