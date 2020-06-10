Источник: силовики изымают документы в Дагестанской энергосбытовой компании

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в Дагестанской энергосбытовой компании, проверяя информацию о незаконном начислении платежей за электроэнергию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"В среду в здании Дагестанской энергосбытовой компании силовики осуществляют выемку документов в целях проверки информации о незаконном начислении денежных средств на потребителей. Проводятся следственные мероприятия", - сообщил собеседник.
По его словам, уголовное дело пока не возбуждено.
Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.