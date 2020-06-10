{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики изымают документы в Дагестанской энергосбытовой компании

Они проверяют информацию о незаконном начислении платежей за электроэнергию, сообщил источник в правоохранительных органах

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в Дагестанской энергосбытовой компании, проверяя информацию о незаконном начислении платежей за электроэнергию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В среду в здании Дагестанской энергосбытовой компании силовики осуществляют выемку документов в целях проверки информации о незаконном начислении денежных средств на потребителей. Проводятся следственные мероприятия", - сообщил собеседник.

По его словам, уголовное дело пока не возбуждено.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияДагестан
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель задержаны по делу об аварии в Норильске
По данным СК, Павел Смирнов, Алексей Степанов и Юрий Кузнецов знали, что резервуар хранения нуждался в капремонте и не соответствовал требованиям безопасности, но тем не менее его продолжили эксплуатировать
Читать полностью