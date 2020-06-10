Источник: силовики изымают документы в Дагестанской энергосбытовой компании

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель задержаны по делу об аварии в Норильске

По данным СК, Павел Смирнов, Алексей Степанов и Юрий Кузнецов знали, что резервуар хранения нуждался в капремонте и не соответствовал требованиям безопасности, но тем не менее его продолжили эксплуатировать

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