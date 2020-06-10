Лидер "тамбовской" ОПГ этапирован в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Барсукова доставили в Петербург. Это связано с расследованием дела Старовойтовой", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Барсукова Константин Кузьминых подтвердил ТАСС, что его подзащитного этапировали в Петербург. Кузьминых также отметил, что о подробностях этих действий защите пока не сообщили.

Накануне бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, которого ранее уже осудили по делу об организации убийства Старовойтовой, подал в суд Петербурга ходатайство об отказе от условно-досрочного освобождения (УДО), о котором он просил суд в конце прошлого месяца.

Весной 2019 года лидеру "тамбовской" ОПГ Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой. Свою вину он не признал. Кроме того, его признали виновным в создании ОПГ и по совокупности ранее полученных наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы. До недавнего времени он находился в лечебном исправительном учреждении (ЛИУ) №12 в Кировской области.

Сестра Старовойтовой Ольга в конце прошлого года заявляла, что расследование дела находится на финальной стадии. В начале текущего года адвокаты Барсукова отмечали, что весной их вместе с доверителем начнут знакомить с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в прокуратуру. Источник в следственных органах ранее сообщил ТАСС, что расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца текущего года.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима по статьям 277 и 222 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Незаконное хранение оружия") УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 ("Убийство") УК РФ.

Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера "тамбовской" ОПГ.

Эта преступная группировка действовала в Петербурге в конце 1990-х - начале 2000-х годов, ее участники совершали убийства, в том числе заказные, занимались рэкетом и разбоями. Как установил суд, участники группировки, которыми руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Они подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.