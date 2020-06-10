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ДТП с участием Михаила Ефремова

В ГИБДД сообщили, что за 1,5 года Ефремов не получал штрафов за вождение в нетрезвом виде

Замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин уточнил, что всего за этот период у актера зарегистрированы 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из них 11 приходятся на 2020 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у актера Михаила Ефремова не было. Об этом в среду сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"За 2019 - 2020 год таких фактов [вождение в нетрезвом виде у Ефремова] не зарегистрировано", - сказал он.

При этом, по его словам, всего за этот период времени у Ефремова зарегистрированы 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из них 11 приходятся на 2020 год. Преимущественно, штрафы связаны с превышением скоростного режима, а также нарушением разметки. В 2019 году подобных нарушений было 39.

"Что касается оплаты административных штрафов, все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек", - добавил Диокин, подчеркнув, что оснований для привлечения Ефремова к ответственности по данному вопросу нет.

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