Следствие по делу лидеров и 10 участников "таганской" ОПГ завершено

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил об окончании предварительного следствия в рамках уголовного дела в отношении лидеров "таганской" организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, а также 10 ее участников. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Жирноклеева Марк Каверзин.

"Сегодня в СИЗО 99/1 (специзолятор в СИЗО "Матросская Тишина" - прим. ТАСС) Игорю Жирноклееву было объявлено об окончании предварительного следствия, а также была предложена процедура ознакомления с материалами дела", - сказал защитник.

По его словам, защита обвиняемого заявила ходатайство о том, что Жирноклеев готов знакомиться с материалами дела как совместно с адвокатами, так и самостоятельно. "Адвокатами было заявлено ходатайство о возможности снять фотокопии, ксерокопии со всех материалов уголовного дела", - уточнил Каверзин. По его словам, дело насчитывает около 120 томов.

Ранее следствие предъявило всем фигурантам дела обвинение в окончательной редакции.

Суть обвинений

В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ст. 222 УК РФ (незаконные оборот оружия и боеприпасов), ст. 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и оружия), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ст. 158 УК РФ ("Кража"). Один из установленных членов преступного сообщества находится в международном розыске, еще одному фигуранту уголовного дела обвинение в окончательной редакции будет предъявлено после его выздоровления.

По данным СК, не позднее 1991 года Жирноклеев с Александром Грабером, умершим в 1994 году, и Игорем Шиловым, умершим в 1999 году, создали банду "Таганские" для нападения на граждан, захвата организаций и совершения убийств. С конца 2002 - начала 2003 годов Жирноклеев с Рабиновичем на базе этой банды создали ОПГ. Им вменяется убийства гендиректора ОАО "Роспищепром", преступного авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.

Также члены ОПГ совершили хищение прав собственности на принадлежащее "Роспищепрому" здание по 1-му Тверскому-Ямскому переулку в Москве. Затем Жирноклеев и Рабинович, узнав о том, что гендиректору Валерию Журавлеву стало известно об этом и он собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве по переоформлению права собственности на здание, решили его убить и привлекли для этого семерых членов банды. 6 февраля 2008 года Журавлев был убит. Нападавшие похитили находящуюся при нем сумку с документами ОАО "Роспищепром", которые впоследствии передали члену банды для осуществления дальнейших действий по отчуждению имущества акционерного общества.

Преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Игоря Жирноклеева, а затем и ряда других участников.