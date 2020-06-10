Адвокат Гайрбекова заявил, что он не признает вину в получении взяток

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризван Гайрбеков не признает вину в получении двух крупных взяток. Как сообщил ТАСС его адвокат Алексей Дудник, защита чиновника обжаловала его арест.

"Вину он не признает. Постановление суда об избрании ему ареста обжаловано защитой", - сказал адвокат. От дальнейших комментариев Дудник отказался.

4 июня Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил Гайрбекова в СИЗО. Чиновнику предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток. Общая сумма взяток по делу варьируется, по данным источника, от 4 млн рублей до 4,5 млн рублей. Как говорится на сайте Минпромторга, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса.

По данным Главного следственного управления СК по Москве, в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 5 ст 291 УК РФ ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Со слов источника, знакомого с материалами дела, две переданные взятки чиновнику Минпромторга были предназначены для получения генеральным директором "Нижегородского авиационного общества" ("НАО") Василием Клепаловым разрешения на вывоз имущества компании (поставок) в Азербайджан, а также на получение лицензии на один из видов техники компании.

ООО "НАО" является крупнейшей компанией в Приволжском федеральном округе по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники. Компания имеет лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения.