{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Звенигородском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

Три человека пострадали, но отказались от госпитализации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве, три человека легко пострадали и отказались от госпитализации, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

"На Звенигородском шоссе столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси. Один автомобиль перевернулся. По предварительной информации, три человека пострадали, но отказались от госпитализации", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение транспорта было перекрыто по четырем полосам, сейчас перекрытие снято с двух полос.

Теги
Россия
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Глава МЧС предостерег от попыток сокрытия информации о реальной обстановке в Норильске
Читать полностью