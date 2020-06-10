На Звенигородском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве, три человека легко пострадали и отказались от госпитализации, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

"На Звенигородском шоссе столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси. Один автомобиль перевернулся. По предварительной информации, три человека пострадали, но отказались от госпитализации", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение транспорта было перекрыто по четырем полосам, сейчас перекрытие снято с двух полос.