Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля, включенного в список ЮНЕСКО

ТАСС, 10 июня. Сбой в работе часов произошел на новгородской Часозвоне XVII века, которая входит в архитектурный ансамбль Новгородского кремля. Предположительно причиной инцидента стала гроза, которая прошла в Великом Новгороде накануне и повредила электронное управление циферблатов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Часозвоня расположена в северо-западной части Новгородского кремля. С запада к ней вплотную примыкает здание Судного и Духовного приказов, с востока - церковь Сергия Радонежского, с севера - пристройка конца XIX века. Других построек подобного типа в Великом Новгороде не сохранилось. Часозвоня является самым высоким сооружением кремля и имеет градостроительное значение.

"Вероятно, был скачок электричества из-за грозы. Произошел сбой в механизме часов. Это циферблат с электронным управлением. Там четыре циферблата: два остановились, два продолжили движение, но неправильно. Это Часозвоня, памятник XVII века, часы установлены в 70-е годы [XX века], они современные. Часозвоня была специально построена для установки часов в XVII веке. Это памятник архитектуры, объект культурного наследия, входит в архитектурный ансамбль Новгородского кремля, это памятник ЮНЕСКО", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что специалисты занимаются восстановлением механизма.