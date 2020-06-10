Глава МЧС предостерег от попыток сокрытия информации о реальной обстановке в Норильске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев предостерег от попыток искажения информации о реальной обстановке на месте разлива дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске", - заявил глава МЧС в среду на заседании постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Глава МЧС также поручил держать на контроле вопросы очистки донных отложений, утилизации собранных загрязнений и обеспечить безопасное хранение собранных почвы и топливно-водяной смеси.