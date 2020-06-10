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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Глава МЧС предостерег от попыток сокрытия информации о реальной обстановке в Норильске

Евгений Зиничев также поручил держать на контроле вопросы очистки донных отложений и утилизации собранных загрязнений

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев предостерег от попыток искажения информации о реальной обстановке на месте разлива дизельного топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

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"Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске", - заявил глава МЧС в среду на заседании постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Глава МЧС также поручил держать на контроле вопросы очистки донных отложений, утилизации собранных загрязнений и обеспечить безопасное хранение собранных почвы и топливно-водяной смеси.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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