В МЧС сообщили, что ПДК нефтепродуктов на месте разлива в Норильске снижается

"К настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ", - сказали в ведомстве по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. Еще одно дело расследуется по статье "Халатность" из-за несвоевременного информирования о ЧП. В рамках расследования арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Как сообщила в среду журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по делу о разливе дизтоплива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. Из-за аварии на территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.