В пруду в Москве спасли мужчину, пытавшегося помочь тонувшей женщине

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мужчина пытался спасти тонувшую женщину в Нижнем Кузьминском пруду в Москве, но начал тонуть сам, их обоих вытащили из воды спасатели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Отдыхая в парке, женщина решила искупаться, зашла в воду, но не рассчитала своих сил и стала тонуть. Услышав крики о помощи, на выручку поплыл мужчина, но не смог помочь, так как сам начал тонуть. В итоге обоих уже спасали профессиональные спасатели", - сказали в департаменте.

В 15 м от берега в Нижнем Кузьминском пруду тонувшую пару заметили спасатели во время пешего обхода. Пострадавших доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь. После осмотра врачами москвичи от госпитализации отказались и были переданы сотрудникам полиции для проведения профилактических мероприятий.

Спасатели предупреждают об опасности купания в запрещенных местах и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах.