Похищенную дверь из парижского "Батаклана" с граффити Бэнкси обнаружили в Италии

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Итальянские карабинеры нашли под городом Аквилой (центральная область Абруццо) дверь из парижского театра "Батаклан", на которой в память о теракте 2015 года британский анонимный художник Бэнкси сделал рисунок. Как напоминает в среду агентство ANSA, дверь заднего хода бесследно пропала в январе 2019 года, спустя полгода после появления граффити в июне 2018 года.

Как пояснили в прокуратуре Аквилы, выйти на след пропажи удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранительными органами. Бэнкси, самый известный мастер стрит-арта, о котором почти ничего не известно, изобразил скорбящую фигуру в память о жертвах теракта, совершенного вечером 13 ноября 2015 года. В результате бойни в театре и одновременно с этим произошедших в разных концах Парижа терактов погибли 130 человек. Работа Бэнкси, как и многие его рисунки, появилась неожиданно на двери аварийного выхода в ночь на 25 июня 2018 года.

Стоимость произведений Бэнкси на аукционах колеблется от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. В его творчестве часто затрагиваются острые социальные и актуальные темы. Так, его последний рисунок посвящен положению темнокожего населения в США после волны протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, в отношении которого полицейские применили силу.