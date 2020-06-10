{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова
Обновлено 

Источник: в баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственные действия прошли в московском баре Ulysses по делу актера Михаила Ефремова, который обвиняется в причастности к ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке в Москве. Они связаны с делом Ефремова. Сейчас они завершены", - сказал источник, не уточнив подробностей. В самом баре ТАСС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов был в баре Ulysses накануне автоаварии, где употреблял спиртные напитки.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

В новость были внесены изменения (17:21 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Дело банды Пичугина рассмотрят с участием суда присяжных
Судебное разбирательство начнется 2 июля
Читать полностью