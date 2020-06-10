Источник: в баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственные действия прошли в московском баре Ulysses по делу актера Михаила Ефремова, который обвиняется в причастности к ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке в Москве. Они связаны с делом Ефремова. Сейчас они завершены", - сказал источник, не уточнив подробностей. В самом баре ТАСС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов был в баре Ulysses накануне автоаварии, где употреблял спиртные напитки.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.

В новость были внесены изменения (17:21 мск) - добавлены подробности.