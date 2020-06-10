В Долгопрудном произошла массовая драка

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Массовая драка произошла на берегу Котовского залива в Долгопрудном. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем на берегу Котовского залива конфликт между двумя мужчинами перерос в массовую драку, в ходе которой, по предварительным данным, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о конфликте. "Между двумя гражданами на берегу Котовского залива произошел конфликт. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в главке, добавив, что в результате телесные повреждения получил один человек.