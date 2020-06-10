ФСБ распространила видео задержания пяти человек, готовивших теракт в Симферополе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ФСБ России распространила видеозапись задержания пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя, на которой видно, что один из задержанных пытается оказать сопротивление.

Задержания проводились по разным адресам.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ, задержаны пять граждан России, которые осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя, а также пропагандировали в сети Интернет идеологию терроризма и экстремизма. Задержанные, по данным ФСБ, поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины". У них изъяты самодельные взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.