Суд в Петербурге прекратил производство по УДО осужденного за убийство Старовойтовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге прекратил производство по заявлению об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного по делу об убийстве в 1998 году политика Галины Старовойтовой. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство Михаила Глущенко об отзыве его ходатайства об УДО. Глущенко передумал и просил судью не рассматривать его ходатайство об УДО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Глущенко пока не отбыл необходимый для УДО срок.

Дело об убийстве Старовойтовой

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

В ноябре 2013 года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина) - лидера тамбовской ОПГ.

Летом 2015 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Глущенко за организацию убийства Старовойтовой к 13 годам лишения свободы. По совокупности с прошлым наказанием он назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, несмотря на заключенную сделку со следствием.