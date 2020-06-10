В Ингушетии возбудили дело из-за нападения на правоохранителей

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей после применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Вечером 8 июня двое молодых людей 21 и 25 лет, находясь в сельском поселении Экажево, стреляли в воздух и направили огнестрельное оружие в сторону сотрудников правоохранительных органов, высказывали угрозы в их адрес. Находившийся вместе с ними 35-летний местный житель нанес удары металлическим предметом представителю власти.

"Все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.