Суд оправдал владельца лодочной станции по делу о гибели 11 человек на Волге

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал владельца лодочной станции "Пристань" Леонида Жданова по делу о гибели 11 человек при столкновении буксируемой баржи с прогулочным катамараном на Волге в июне 2018 года. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Николай Висков.

"Жданов оправдан. Суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями", - сказал Висков.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение буксируемой баржи с прогулочным катамараном "Елань", на борту которого находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний.

По версии следствия, владелец ООО "Пристань" Жданов не предотвратил выход судна в акваторию Волги, уголовное дело в отношении него рассматривалось по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Также в среду суд рассмотрел уголовное дело в отношении погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Погибший Хахалев признан судом виновным по статье УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Таким образом, доказано, что столкновение произошло по вине владельца катамарана, который находился в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Теперь родственники потерпевших имеют право предъявить гражданские иски к родственникам Хахалева о моральной компенсации.