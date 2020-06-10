Тольяттинского маньяка Олега Рылькова признали виновным еще в двух убийствах

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Житель Самарской области Олег Рыльков, отбывающий пожизненное заключение по обвинению в нескольких убийствах и развратных действиях в отношении малолетних, признан виновным в убийстве еще двоих детей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области, распространенном в среду.

"Он [Рыльков], отбывая наказание за совершение аналогичных преступлений, совершенных им в Тольятти, в виде пожизненного лишения свободы, в 2019 году написал явку с повинной, в которой сообщил об убийстве еще двух детей. В ходе проведенного судебного следствия его причастность к совершению указанных преступлений нашла свое подтверждение", - говорится в сообщении.

Рылькова приговорили к пожизненному сроку заключения в 1998 году за несколько убийств, в том числе детей. Он отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Позднее мужчина написал явку с повинной, признавшись в убийстве еще двоих детей в Самарской области, после чего его доставили в регион, где находился в СИЗО.

Жертвами Рылькова стали 16-летняя девушка и семилетняя девочка. В августе 1994 года в лесном массиве города Тольятти Самарской области он изнасиловал, а затем убил несовершеннолетнюю. В 1997 году в Борском районе Самарской области совершил аналогичное преступление.

Суд признал подсудимого виновным и вынес приговор в виде лишения свободы на срок 19 лет. С учетом предыдущей судимости ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.