Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", - сказала она. Сейчас дело находится в УВД по ЦАО.

Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.