В Новой Москве обрушился автомобильный мост

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, место обрушения огорожено. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе МЧС. По предварительным данным, обрушение моста произошло неподалеку от населенного пункта Большое Покровское. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.

Река Незнайка протекает по территории Московской области и Москвы, является левым притоком Десны.

В новость были внесены изменения - (18:24 мск) - добавлены подробности.