В Калининграде задержали второго полицейского по делу о смерти мужчины от ожогов

КАЛИНИНГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Следственные органы задержали второго полицейского по уголовному делу о смерти от ожогов в отделе полиции Калининграда 36-летнего местного жителя, задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня в рамках расследования указанного уголовного дела следственными органами регионального управления СК РФ при активном содействии оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области принято решение о задержании в качестве подозреваемого бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД России по Московскому району города Калининграда УМВД России по Калининградской области", - говорится в сообщении.

Следователи проводят с подозреваемым следственные действия. Будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения в рамках расследуемого уголовного дела.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу, где он умер ночью 20 октября.

Следствие считает, что дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела и старший оперативный дежурный, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали его в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой.

В начале марта бывшему начальнику смены дежурной части отдела, где произошел инцидент, было предъявлено обвинение по пункту "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Он находится под домашним арестом, уточнили ТАСС в управлении. Ход следствия находится под личным контролем руководителя регионального управления Дмитрия Бочарова.