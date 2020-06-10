Движение по мосту через реку Незнайка в Новой Москве полностью перекрыто

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по мосту через реку Незнайка в Новой Москве полностью перекрыто из-за просадки опоры. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении Госавтоинспекции по столице.

"Сегодня в 18:00 мск в деревне Большое Покровское Новой Москвы, предварительно, произошла просадка опоры моста через реку Незнайка. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто", - сказали в управлении.

Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что для транспорта организованы объездные пути. Отрезанных населенных пунктов в результате происшествия нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в Новой Москве в результате подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка.