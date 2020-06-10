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Три человека погибли в ДТП под Ульяновском

Еще один пострадал

УЛЬЯНОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в среду на подъезде к Ульяновску, в результате три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

По информации регионального УМВД, столкнулись автомобили Kia Ceed и ВАЗ-21102. Авария, по предварительным данным, произошла 10 июня в 16:50 (15:50 мск) на 211-м километре автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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РоссияУльяновская область
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