Адвокат Соколова, из-за которого перенесли суд, не смог заключить соглашение с обвиняемым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Новый адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Сергей Лукьянов, из-за которого ранее перенесли рассмотрение дела, не смог заключить соглашение с фигурантом. Об этом журналистам в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать соглашение с подсудимым Олегом Соколовым <…> Адвокат Лукьянов сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 достичь договоренности не удалось", - сказано в сообщении пресс-службы.

Еще один адвокат Соколова Александр Почуев заявил журналистам, что вступление в дело нового защитника было для него неожиданностью.

Накануне Октябрьский районный суд Петербурга в рамках первого заседания по существу дела удовлетворил ходатайство защиты историка и перенес рассмотрение на 15 июня. Причиной стало вступление в процесс адвоката Сергея Лукьянова, которому, по его словам, необходимо было ознакомиться с вещественными доказательствами и согласовать позиции с подзащитным.