Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший в понедельник виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств. По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

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"В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта [наркотиков] неустановленными лицами водителю иномарки. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - сообщили в полиции.

Уголовное дело в отношении актера передано для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.

"Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.