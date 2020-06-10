Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Полиция разыскивает участников конфликта, произошедшего в четверг в одном из жилых комплексов Краснодара. По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

"В настоящее время, на основании поступившего сообщения о конфликте граждан на улице Дмитрия Благоева с применением неустановленного типа оружия, проводится проверка. Устанавливаются личности участников данного инцидента", - сказал Коноваленко, добавив, что также разыскиваются транспортные средства предполагаемых участников конфликта.

Он уточнил, что в данный момент, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъяты гильзы, предварительно от травматического оружия. По информации МВД, в результате инцидента никто не пострадал.