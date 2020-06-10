Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым просит прокурора узнать, почему актера не лишили прав

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский намерен обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила возможное наличие коррупционной составляющей в том, что у актера не отобрали права за прежние нарушения. Об этом ТАСС сообщил в среду сам Добровинский.

"Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов, имея более 50 нарушений ПДД, возможно, за вождение в пьяном виде, не был лишен водительских прав. Возможно, тут есть коррупционная составляющая, и некие инспекторы ДПС возвращали ему их за деньги", - сказал адвокат. По словам Добровинского, если бы Ефремова лишили прав, то автоаварии, произошедшей два дня назад, не случилось бы.

Авария произошла вечером в понедельник у дома 3 на Смоленской площади. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.