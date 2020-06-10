В Москве эвакуировали людей из "Пятерочки" из-за пожара в подвале в том же здании

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в подвале ресторана "Тонгал" в Москве на улице Красного Маяка. В целях безопасности людей эвакуировали из хостела и магазина "Пятерочка", которые находятся с ним в одном здании, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"На улице Красного Маяка в доме 15 А, корпус 1 произошел пожар в подвале ресторана "Тонгал". В целях безопасности из магазина "Пятерочка", который находится также по данному адресу, эвакуирован весь персонал. Также выведены на улицы люди из хостела, расположенного в этом же здании", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб. Площадь пожара устанавливается. Движение автотранспорта на улице частично ограничено.

Информацию о пожаре ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "В 22:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, дом 15 А, строение 1. По прибытии пожарных происходило возгорание в подвале разноуровневого четырехэтажного здания. Люди в целях безопасности выведены из здания", - сказали в главке, добавив, что информация о пострадавших не поступала.

Подразделения приступили к ликвидации возгорания.