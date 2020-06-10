Семья сбитого экс-чиновницей под Мурманском мальчика обжалует решение суда о компенсации

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Семья мальчика, который катался на велосипеде в дачном поселке Юркино под Мурманском и был сбит экс-чиновницей, управлявшей автомобилем, намерена обжаловать решение суда, постановившего взыскать в пользу водителя 111 тыс. рублей за причиненный машине ущерб. Об этом в среду заявил ТАСС адвокат семьи Дмитрий Буянов.

Авария произошла в июле 2018 года, мальчика, катавшегося на велосипеде по дачному поселку, сбила машина, ребенок получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга и перелом челюсти, частично лишился зубов. Женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, оказалась бывшей чиновницей, она отрицает, что двигалась с превышением скорости. В ГИБДД пришли к выводу, что подросток нарушил правила дорожного движения, так как выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не справился с управлением и столкнулся с движущимся по главной автодороге автомобилем. При этом в действиях водителя Volkswagen состава административного нарушения сотрудники ГИБДД не нашли.

"Сотрудники ГИБДД не сделали самого главного: они не установили место ДТП, на схеме есть машина, а место наезда на ребенка не обозначено. Поэтому была не рассчитана траектория и скорость движения машины. Очевидцев и видеорегистратора не было, но соседи сфотографировали место, где лежал ребенок, и мы привлекли специалиста, который выполнил расчеты, показавшие, что автомобиль в жилой зоне двигался с превышением допустимой скорости. Однако суд не принял это во внимание, и встал на сторону экс-чиновницы Лилии Хорунженко и постановил взыскать с родителей мальчика 111 тысяч рублей за повреждение автомобиля", - сказал Буянов.

Он пояснил также, что расчеты эксперта показали, что женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, двигалась по территории дачного поселка со скоростью примерно 40-45 км/ ч, в то время как она утверждала, что на спидометре на момент аварии было не больше 20 км/ч. Апелляцию на решение Октябрьского районного суда адвокат от имени своих подзащитный подал в Мурманской областной суд.

"Сегодня было заседание, нам восстановили пропущенный по уважительной причине срок на подачу апелляционной жалобы, так как сроки прошли из-за того, что на период пандемии была приостановлена работа судов. Мы считаем, что тут вопрос моральный - сбили ребенка, у нас есть аргументы и мы будем добиваться отмены решения Октябрьского суда и пересмотра дела", - пояснил адвокат.