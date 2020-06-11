Силовики задержали адвоката Гладилина по подозрению в похищении сына Скрыпника

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в подмосковных Мытищах адвоката Эдуарда Гладилина в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер, в настоящее время следователи допрашивают Гладилина.

"В доме Гладилина в Мытищах сегодня ночью был обыск, который проводили сотрудники МВД по Московской области и Следственного комитета. Следственные действия в отношении моего подзащитного связаны с похищением сына Скрыпника, - сказал адвокат. - Гладилин подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ) и в настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос".

По словам Ткаченко-Кремера, в ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители. "По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина", - отметил адвокат. Кроме того, он заявил агентству, что Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ - "Участие в банде"). При этом защитник напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева - прим. ТАСС), которая признана потерпевшей.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, сын адвоката Скрыпника, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, 5 июня вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 126 УК РФ - "Похищение человека").

По словам представителя ГСУ, следователи и криминалисты во главе с и. о. руководителя управления криминалистики подмосковного главка СК Ратмиром Беспамятновым осмотрели место происшествия и записи с камер наблюдения. Назначен комплекс судебных экспертиз, проведены технические мероприятия с мобильной и другой техникой. В результате следователи установили местонахождение подростка спустя 36 часов после его похищения.