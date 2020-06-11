В Хабаровске шесть человек осудили за участие в террористической организации

ХАБАРОВСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил в колонию шестерых жителей столицы края за участие в международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"УФСБ России по Хабаровскому краю была вскрыта и пресечена деятельность шести граждан одной из стран Центральной Азии, проживавших на территории г. Хабаровска <...>, принимавших участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории Российской Федерации), а также не сообщивших об известных им преступлениях террористической направленности", - говорится в распространенном релизе.

Осужденные склоняли своих соотечественников, а также одного из граждан РФ к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства". Один из осужденных, добровольно присягнув на верность этой организации, собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Троих фигурантов дела осудили еще в сентябре прошлого года по ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении"), им назначено наказание в виде денежных штрафов на суммы от 15 до 30 тыс. рублей, их отправили на родину, закрыв последующий въезд в РФ на 35 лет. Позднее еще одного из них за приготовление к преступлению по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальных - в исправительной колонии строгого режима.

Еще одного участника группы за вербовку для осуществления терактов приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальных - в исправительной колонии строгого режима. Суд над последним обвиняемым состоялся в июне, его приговорили к 11 годам лишения свободы за вербовку и участие в деятельности террористической организации.