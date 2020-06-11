В Оренбургской области грузовик сбил ребенка

ОРЕНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пятилетнего ребенка на велосипеде произошло в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области, девочка погибла. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Оренбургской области.

"В Соль-Илецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пятилетней девочки на велосипеде и автомобиля "КамАЗ" под управлением 53-летнего местного жителя. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте", - сказано в сообщении.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточнили в пресс-службе.