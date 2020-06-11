{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой в Краснодаре, подозреваемые задержаны, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По информации ведомства, конфликт произошел в среду в одном из жилых комплексов Краснодара. По предварительным данным, было применено травматическое оружие.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы", - сказал он.

Коноваленко уточнил, что сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления двух 30-летних местных жителей. Также установлена личность предполагаемого потерпевшего - это 35-летний местный житель, которого направили на медицинское обследование для установления степени причиненного ему вреда. "Задержанным избирается мера пресечения, по предварительным данным, причиной конфликта стали долговые обязательства", - добавил представитель полиции.

Теги
РоссияКраснодарский край
Более 6 млн рублей украли из сейфа организации на севере Москвы
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью