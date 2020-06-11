В Псковской области ветер повалил 300 деревьев и повредил крыши 20 жилых домов

ТАСС, 11 июня. Ветер во время грозы в Псковской области повалил 300 деревьев, а также частично повредил крыши 20 жилых домов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В результате непогоды произошло падение 300 деревьев, частично повреждены кровли 20 жилых домов. Также свыше 1 100 человек, которые проживают в 272 жилых домах 46 населенных пунктов, остались без света", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, повреждений транспорта и объектов инфраструктуры нет. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено. При этом специалисты продолжают восстанавливать поврежденные кровли, заниматься распиловкой и вывозом поваленных деревьев.

В среду ливневые дожди и ураган обрушились на два района Псковской области, Бежаницкий и Локнянский, нарушив транспортное сообщение между муниципалитетами и обесточив десятки населенных пунктов.