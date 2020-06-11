Глава отделения Пенсионного фонда на Сахалине подозревается в получении взятки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Следователи задержали по подозрению в получении взятки управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области Дениса Мазура. Возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг в релизе следственного управления СК РФ в регионе.

По данным следователей, управляющий задержан по подозрению в получении взятки в размере 100 тыс. рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего отделения ПФР по Сахалинской области. Он подозревается по п "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, сахалинское отделение заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку двух канальных высоконапорных кондиционеров, их монтаж и пусконаладочные работы в здании фонда в Южно-Сахалинске. Оборудование не соответствовало техническим требованиям, но руководитель отделения Пенсионного фонда все равно подписал акт выполненных работ за взятку, которую получил позже через посредника.