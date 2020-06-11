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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

В крови актера после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ
Михаил Ефремов (на первом плане) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (на первом плане)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи допросят актера Михаила Ефремова по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

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Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

"В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики", - пояснили в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Теги
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