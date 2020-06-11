В отношении главы Норильска возбудили дело в связи с аварией на ТЭЦ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина и предъявил ему обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тыс. кубометров из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске", - отметила Петренко.