В отношении главы Норильска возбудили дело в связи с аварией на ТЭЦ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина и предъявил ему обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объеме не менее 21,1 тыс. кубометров из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске", - отметила Петренко.
"Ахметчину предъявлено обвинение в халатности", - сказала она.
Петренко пояснила, что Ахметчин знал о количестве разлитого топлива. Но при этом он не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную и ликвидации ее последствий. По данным СК, глава города не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления. Кроме того, не было контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, глава Норильска не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования.
Статья, по которой главе Норильска предъявлено обвинение, предусматривает штраф до 120 тыс. рублей либо наказание в виде обязательных или исправительных работ.
В новость были внесены изменения (10:58 мск) - добавлены подробности.