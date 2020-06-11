Бывшего главного инженера осудили по делу об обрушении моста под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил к 1,5 годам ограничения свободы 64-летнего бывшего главного инженера, по вине которого в области обрушился мост, погиб один человек и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"64-летний житель Тамбова, ранее работавший в должности главного инженера проекта в коммерческой организации Тамбовской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") и ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СК по региону, в 2018 году главный инженер проектной коммерческой организации подготовил проектную документацию на ремонт моста на автотрассе Курск - Борисоглебск - Терновка, но неверно определил грузоподъемность мостового перехода, не составил схему организации движения и ограждения мест производства работ, поэтому во время проезда по разрешенной полосе мостового перехода двух автомобилей МАЗ, груженых зерном, произошло обрушение, один человек погиб, пострадали пятеро, у одного тяжелые травмы, а у четверых установлен легкий и средней тяжести вред здоровью.

ЧП произошло 21 ноября 2018 года в селе Братки Терновского района. В момент обрушения на дорожном полотне находились грузовик бригада дорожных рабочих. Обрушение произошло в момент, когда на мост выехали грузовики с зерном.