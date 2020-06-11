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Росгвардия провела проверку в отношении сотрудника за угрозы подкинуть москвичу наркотики

Росгвардейца привлекли к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Руководство столичного главка Росгвардии провело служебную проверку после видео, где сотрудник ведомства угрожает москвичу подкинуть наркотики. Росгвардеец привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"После публикации видео в одной из социальных сетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 7 июня. "На телефон "02" поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир произошел конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой", - сказал собеседник агентства. По его словам, чтобы приструнить мужчину, не раз оскорблявшего инвалида и угрожавшего завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии эмоционально отреагировал на происходящее, так как его ребенок болен той же болезнью, что и женщина-инвалид. "После публикации видео росгвардеец извинился перед мужчиной, который впоследствии удалил ролик, но через несколько дней он снова появился в интернете", - сказал собеседник агентства.

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