Жителя Кубани, посадившего сына на цепь, приговорили к трем годам колонии и штрафу

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу жителя Белореченского района Краснодарского края, который летом 2019 года посадил сына на цепь в сарае и уехал с женой в роддом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

"Он признан виновным в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ). Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в сумме 100 тыс. рублей, отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве, отметив, что приговор суда вступил в законную силу.

Летом 2019 года следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Сообщалось, что родители мальчика находятся в разводе с 2011 года, в 2016-м суд постановил, что ребенок должен жить с отцом. Житель Белореченска Валентин Матвиенко, ставший фигурантом дела, заявлял, что данная мера была вынужденной, по его словам, он оставил сына от первого брака на цепи для того, чтобы обеспечить его же безопасность в связи с тем, что у его супруги начались роды, он вместе со вторым ребенком повез жену в больницу, а взять старшего сына с собой не смог.

В сообщении уточняется, что мужчина неоднократно отводил своего 10-летнего сына от первого брака в подсобное помещение или сарай, обматывал вокруг его шеи металлическую цепь, закреплял ее замком. В тот день, когда эта история получила широкую огласку, ребенку удалось освободиться и выбраться из сарая, мальчик пришел в магазин, расположенный возле дома, и рассказал работникам о том, что с ним произошло. Работники магазина вызвали сотрудников правоохранительных органов.

"Установлено, что обвиняемый жестоко и грубо обращался со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания", - добавили в краевом управлении СК.

В августе 2019 года Белореченский районный суд ограничил мужчину в родительских правах. Мать мальчика Виктория Пономарчук сообщала ТАСС, что суд постановил ограничить общение отца с сыном, назначил алименты на содержание ребенка.