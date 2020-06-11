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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Директор ТЭЦ в Норильске арестован до 31 июля

Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Норильске арестовал Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива, до 31 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

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"Арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно", - сказал собеседник агентства. 

Ранее СК предъявил обвинение по той же статье начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину. Он был заключен под стражу.

Смирнов, главный инженер станции Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов в среду были задержаны по делу о разливе дизтоплива на ТЭЦ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия). Степанову и Кузнецову пока суд не избрал меру пресечения.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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