Полиция задержала мужчину, который зарезал собаку на глазах у детей под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Мужчина, зарезавший собаку на глазах у детей, задержан под Калининградом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

"9 июня рыбачившие на берегу Куршского залива в поселке Лесное дети услышали в камышах собачий визг. Они пошли проверить и увидели, что мужчина бьет собаку ножом. Дети сообщили об увиденном взрослым, а те вызвали полицию. Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель. Его доставили в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району", - сообщила Поставничая.

Сейчас проводится проверка. Собаку увезли в ветеринарную клинику, но спасти ее не удалось.