Адвокат историка Соколова просит СК провести дополнительные следственные действия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, просит следствие о проведении дополнительных следственных мероприятий. Как сообщил журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, защита просит проверить мобильный телефон историка, на который поступали сообщения девушки, якобы причинявшие ему моральный вред.

"Соколов на допросе заявил, что ему на телефон поступали сообщения от Анастасии Ещенко оскорбительного характера во время его встреч с детьми, что производило на Соколова сильные душевные волнения. В связи с этим прошу произвести осмотр мобильных телефонов Соколова и Ещенко с целью подтверждения данного факта. Прошу произвести указанное следственное действие в срочном порядке", - процитировал адвокат свое ходатайство.

Во вторник Октябрьский районный суд Петербурга в рамках первого заседания по существу удовлетворил ходатайство защиты Соколова и перенес рассмотрение на 15 июня. Причиной стало вступление в процесс адвоката Сергея Лукьянова, которому, по его словам, необходимо было ознакомиться с вещественными доказательствами и согласовать позиции с подзащитным.

В среду объединенная пресс-служба судов города сообщила, что Лукьянов не стал заключать соглашение с Соколовым. Защитник сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 достичь договоренности не удалось.