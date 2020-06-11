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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП

По информации источника, это связано с передачей дела в ГУ МВД по Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул квартиру, в которой отбывает домашний арест, и был доставлен на допрос. После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос", - сказал собеседник агентства.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Действующая редакция УК РФ не разделяет алкогольное и наркотическое опьянение.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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